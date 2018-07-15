Газа, Палестина, 15 июля, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Палестинские группировки и власти Израиля договорились о взаимном прекращении огня в секторе Газа. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал официальный представитель радикального движения ХАМАС Фаузи Бархум.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Он отметил усилия «многих сторон», а также посреднические действия Египта, нацеленные на достижение перемирия. Эскалация насилия остановлена, в регионе установилось затишье, добавил Бархум.

Как сообщало ИА REGNUM, около суток израильские военные и палестинские группировки обменивались взаимными ударами. Авиация Израиля атаковала десятки объектов палестинских боевиков, те в ответ выпустили около 200 мин и ракет по приграничным районам Израиля.