Лондон, 15 июля, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Иностранные журналисты представили искаженный образ России в преддверии чемпионата мира по футболу, делая упор на негативных моментах. Сообщение об этом опубликовал на сайте британской газеты The Guardian журналист Шон Уокер.

Дарья Антонова ИА REGNUM И медведи по улицам не ходят

Он отметил, что многие спортивные журналисты удивлены: Москва оказалась «нормальным местом», где есть хорошие рестораны, а её жители — вовсе не инопланетяне. Многие британцы опасались ехать в Россию, хотя болельщики из Южной Америки присутствовали на матчах десятками тысяч.

«У меня действительно возникает вопрос, не могли ли мы, иностранные корреспонденты, получше рассказать о том, какая это страна», — отметил Уокер.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года британские издания предупреждали болельщиков о многих «опасностях», которые якобы грозят им в России. Однако побывавшие на матчах британцы признаются, что влюблены в Москву и обвиняют зарубежных журналистов в клевете.

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