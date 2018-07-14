Тбилиси, 14 июля, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Парламент Грузии после многочасового обсуждения утвердил, наконец, очередной, реформированный и сокращенный состав правительства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

Внеочередное пленарное заседание, которое началось 14 июля в 12 часов дня и закончилось ближе к полуночи, рассматривало единственный вопрос повестки дня — объявление доверия составу правительства и правительственной программе «Свобода, быстрое развитие, благоденствие». Обсуждение проходило в формате острых политических дебатов, в ходе которых представители оппозиции выдвинули властям немало обвинений и упреков. Объектами «защиты» оппозиции оказались бывший премьер Георгий Квирикашвили, которого, как заявил один из оппонентов, напрасно отправили в отставку, так как никаких существенных перемен это не вызвало, а также бывший министр исполнения наказаний Каха Кахишвили, которому в новом кабинете портфель министра не достался и который удостоился лишь должности главы администрации правительства.

Оппозиция была недовольна тем, что правящая партия не учла «мнение общественности» и оставила на посту министра юстиции Тею Цулукиани. Немало упреков и замечаний заслужили новый министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия и новый министр финансов Вано Мачавариани.

Премьеру Бахтадзе «досталось» за неправильный, по мнению оппонентов, выбор кандидатур министров, а также за полностью переписанную у бывшего премьера Квирикашвили правительственную программу.

Отвечая на упреки оппозиции, Мамука Бахтадзе заявил, что новая правительственная программа построена на том плане из 4 пунктов, с которым «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах 2016 года, поэтому ничего удивительного ни в повторении названия правительственной программы, ни в идентичности ее содержания он не видит.

«Все это совместимо. Есть много компонентов, которые повторяются и обязательно будут повторяться в будущем», — подчеркнул премьер.

Выступавшие на заседании в защиту и поддержку нового кабинета министров депутаты парламентского большинства особенно подчеркивали тот факт, что в Грузии формируется малое правительство. А один из депутатов назвал его правительством малых возможностей, что оппозиция также не оставила без критических замечаний.

«Я согласен с Зазой Габуния (депутат большинства), который нашел очень хорошее слово для оценки правительства, назвав его правительством малых возможностей. Согласен, с Зазой Габуния, но мы правительство малых возможностей не поддержим», — заявил на заседании лидер «Европейской Грузии» (отделившейся в свое время от «Единого национального движения») Давид Бакрадзе.

После многочасового обсуждения вопрос объявления доверия правительству и правительственной программе был вынесен на голосование. За новый, реформированный кабинет Мамуки Бахтадзе проголосовал 101 депутат, против высказались 12 членов парламента.

Напомним, что правительственные изменения в Грузии начались около месяца назад, после того, как неожиданно для многих заявил об отставке бывший премьер Георгий Квирикашвили. На пост премьера правящая партия представила занимавшего в тот период должность министра финансов Мамуку Бахтадзе. Тот, в свою очередь, озвучил концепцию малого правительства и сообщил, что Грузии предстоит еще одна смена кабинета министров.

Состав правительства, которое представил Мамука Бахтадзе после отставки Квирикашвили, был назван временным, и в нем поменялись лишь министры экономики, финансов и иностранных дел. Далее правительство разработало пакет изменений в законодательство, определяющее структуру и порядок деятельности правительства, и на основании этих изменений был сформирован нынешний, уже постоянный кабинет министров. В его состав входят 10 министерств и 1 аппарат госминистра.

Новыми фигурами в правительстве Грузии стали министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия, приглашенный из США, где он жил и работал долгие годы, министр образования, науки, культуры и спорта (одной из подвергшихся реорганизации структур правительства) Михаил Батиашвили (по характеристике премьера, известный в научных и профессиональных кругах специалист) и министр финансов Иванэ Мачавариани (на протяжении многих лет работавший в компании сотовой связи «Джеоселл»). Такой выбор вызвал у оппозиции недоумение, и один из лидеров «Единого национального движения» Роман Гоциридзе, выступая на пленарном заседании, отметил, что его всегда удивляли две вещи: звездное небо над головой и кадровая политика Бидзины Иванишвили.