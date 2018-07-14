Москва, 14 июля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. МИД Российской Федерации на странице в соцсети Twitter прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко перед пустым залом в столице Бельгии Брюсселе.

Youtube.com / NATO News Перед пустыми стульями

«Когда ты что-то делаешь не так», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, обнародовавшего короткое видео выступления украинского лидера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля журналист Юрий Ткачёв, представляющий украинское издание «Таймер», на своей странице в соцсети Facebook опубликовал фотографию с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На фото видно, что зал, где выступает Порошенко, практически полностью пуст.

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