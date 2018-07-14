Чернигов, Украина, 14 июля, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Вертолет Ми-2, который винтом задел линию электропередач, совершил аварийную посадку в Черниговской области Украины. Об этом сообщается на сайте полиции Черниговской области.

Mottld Вертолёт Ми-2

ЧП произошло в субботу, 14 июля, в селе Лидин в Боровичском районе.

«Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Боровичском районе после того, как вовремя оброботки полей винтом зацепил линию электропередач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента были обесточены пять сел. Пилот, который покинул место аварии, был задержан полицией в соседнем районе.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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