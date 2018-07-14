Вашингтон, 14 июля, 2018, 22:56 — ИА Регнум. «Самым худшим кошмаром наяву для НАТО» могут стать российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), которые поражают цели диаметром всего несколько метров на дальности более 5 км. Об этом пишет журнал The National Interest.

Mike1979 Russia ПТУР

В статье говорится, что странам, входящих в военный блок, стоит серьезно задуматься о высокоточных выстрелах ПТУР.

По мнению журналистов издания, по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет Россия, вероятно, «оказалась впереди планеты всей».

В материале отмечается, что практически каждый снаряд, находящийся на вооружении российских войск, оснащен боеголовками такого типа.

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