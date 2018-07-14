Москва, 14 июля, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Об этом сообщает в субботу, 14 июля, пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В сообщении пресс-службы отмечается, что лидеры двух стран подтвердили «взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям».

Кроме того, Путин и Эрдоган также обсудили совместные шаги по урегулированию кризисной ситуации в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах-2018, прошедших в стране 24 июня.

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