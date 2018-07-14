Калуга, 14 июля, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июля, в рамках культурной программы Дней Москвы в Калужской области, в селе Дворцы Дзержинского района состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине Великого стояния на Угре.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области отметили 538-ю годовщину стояния на реке Угре

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, торжества начались во Владимирском скиту Свято-Успенской Тихоновой пустыни. Это место по праву можно считать символом духовного подвига, совершенного нашими соотечественниками с борьбе с ордынским игом, отметили в пресс-службе.

После завершения богослужения, которое возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент, состоялась церемония возложения цветов от регионального и московского правительств к поклонному кресту. Для столичной делегации была организована экскурсия по экспозиции музея-диорамы.

Обращаясь к собравшимся, митрополит Калужский и Боровский Климент особо отметил преемственность политической традиции, подчеркнув, что «благодаря подвигу наших предков, совершенному в 1480 году, русская земля начала прирастать землями не через военные походы, а через любящее сердце».

«Современное руководство страны сохраняет политические традиции, в основе которых лежит прежде всего сотрудничество с нашими соседями», — сказал митрополит.

Сегодня же состоялся праздник, посвященный Великому стоянию на Угре. На месте исторических событий 1480 года, когда был положен конец ордынскому игу и зародилась современная независимая Россия с центром в Москве, собралось несколько тысяч человек не только из Калужской области, но и соседних регионов.

Для посетителей были организованны мастер-классы по традиционным народным промыслам, выставки копий костюмов, оружия XV века, концертная программа фольклорных коллективов области и столицы.

Центральным событием стала военно-историческая реконструкция. Воссоздание быта и военных событий стало возможным благодаря трёмстам любителям истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов.

В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, депутат Государственной думы России Геннадий Скляр, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, митрополит Калужский и Боровский Климент, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, члены регионального кабинета министров.

Обращаясь к участникам фестиваля, калужский губернатор Анатолий Артамонов отметил важность сохранения исторической памяти о величайших страницах истории нашей страны.

«На нашей земле не раз решалась судьба нашей Родины: это и события 1480 года, и годы Великой смуты, и времена нашествия Наполеона, и годы Великой Отечественной войны. И наше предназначение не только бережно хранить память о подвиге предков, но и соответствовать им, чтобы их тяготы и лишения были не напрасны», — подчеркнул он.

Приветствие в адрес участников и гостей фестиваля направил мэр Москвы Сергей Собянин. В нем, в частности, говорится: «Здесь живут талантливые и трудолюбивые люли, уважающие историю родного края, и преумножающие его славу. Высоко ценю дружбу и сотрудничество между нашими регионами. Дни Москвы в Калужской области еще один большой шаг по пути укрепления двустороннего стратегического партнерства регионов».

Поздравляя калужан с праздником — Днем великого стояния на Реке Угре — руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков отметил, что сотрудничество двух регионов будет иметь успешное продолжение.

Говоря о проходящих Днях Москвы в Калужской области, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин отметил, что центральное событие Дней Москвы в Калужской области — военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре» — посетили несколько тысяч человек.

«В прошлом году реконструкцию посетили несколько тысяч человек. В этом году само зрелище стало более масштабным и по эффектам, и по артистизму, и по количеству участников», — подчеркнул он.

«Реконструкция Великого стояния не случайно выбрана главным событием всего праздника. Калужская земля на протяжении многих веков играла важную роль в истории нашей страны, была своеобразным щитом, заслонявшим столицу нашей Родины от врагов. Именно на берегах Угры осенью 1480 года произошло самое важное событие отечественной истории — был положен конец ордынскому игу и родилось Российское государство с центром в Москве», — заявил калужский министр.

По словам министра культуры и туризма Калужской области Павла Суслова, с каждым годом все больше калужан узнают о празднике.

«С каждым годом праздник — день Великого стояния на реке Угре — приобретает все большую значимость. Все больше и калужан, и россиян узнают о дне Великого стояния на реке Угре, об основополагающем событии — о зарождении российской государственности, что очень важно для нашей страны», — подчеркнул он.

Напомним, с 2017 года законом Калужской области официально установлен региональный праздник — День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года, который отмечается ежегодно 11 ноября.

Калужская область предложила присвоить празднику статус Федеральной памятной даты. В адрес президента России Владимира Путина было направлено обращение, подписанное более 109 тысячами сторонников данной инициативы.

В поддержку инициативы калужан также высказались Министерство культуры РФ, Общественная палата Российской Федерации, Калужская митрополия Русской православной церкви, Общественная палата Калужской области, Большой круг Союза казаков-воинов России и зарубежья, более чем 40 общественных организаций и все национальные общины региона, Институт всеобщей истории РАН, Институт российской истории РАН, Историко-архивный институт РГГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет, Институт археологии Уральского отделения РАН, Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, музей-заповедник «Куликово поле».