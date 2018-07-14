Москва, 14 июля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. На один из вопросов журналистов немецкого издания Der Spiegel отказался отвечать главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщает Sport24.ru.

Якушкин Иван Станислав Черчесов

Так, сотрудники СМИ задали наставнику национальной команды вопрос о возможном применении российскими футболистами допинга на домашнем чемпионате мира (ЧМ), которые неожиданно дошли до четвертьфинала турнира.

«Спросите меня о вещах, которые фактически доказаны, — сказал Черчесов. — Я дам вам ответ».

Отмечается, что главный тренер сборной России, который покинул помещение, согласился продолжить разговор с журналистами только после продолжительной дискуссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу вышла из группы и пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира (ЧМ), однако уступила команде Хорватии (основное и дополнительное время — 2:2, в серии пенальти — 3:4).

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