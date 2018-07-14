Черчесов вышел из комнаты после вопроса журналиста о допинге
Москва, 14 июля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. На один из вопросов журналистов немецкого издания Der Spiegel отказался отвечать главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщает Sport24.ru.
Так, сотрудники СМИ задали наставнику национальной команды вопрос о возможном применении российскими футболистами допинга на домашнем чемпионате мира (ЧМ), которые неожиданно дошли до четвертьфинала турнира.
«Спросите меня о вещах, которые фактически доказаны, — сказал Черчесов. — Я дам вам ответ».
Отмечается, что главный тренер сборной России, который покинул помещение, согласился продолжить разговор с журналистами только после продолжительной дискуссии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу вышла из группы и пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира (ЧМ), однако уступила команде Хорватии (основное и дополнительное время — 2:2, в серии пенальти — 3:4).
Читайте также: Черчесов заявил об огорчении результатом сборной России на ЧМ-2018