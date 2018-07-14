Екатеринбург, 14 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Вопрос о том, признавать ли найденные в Свердловской области останки принадлежащими бывшему российскому императору Николаю Романову, его семье и слугам, может снова встать на повестке через два года. Ответ на вопрос может дать только Архиерейский собор, сообщил в Екатеринбурге журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Царская семья

По его словам, сейчас идут экспертизы. Они готовы примерно на 90%. Патриарх ожидает результатов экспертиз.

Напомним, последний Архиерейский собор был в 2017 году. Их созывают не реже, чем один раз в четыре года.

Вопрос о «царских останках» остаётся дискуссионным уже почти 30 лет. В 1998-м останки, найденные на старой Коптяковской дороге, захоронили в Санкт-Петербурге. Но церковь не признала их царскими.