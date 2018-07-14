Петербург попрощался с мундиалем честной бельгийской победой
Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Последний для Петербурга, седьмой по счету, матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Англии порадовал болельщиков красивой игрой, в которой успешнее были бельгийцы. Они заслуженно победили со счетом 2:0 и стали бронзовыми призёрами мундиаля.
Поклонники обеих команд, конечно, рассчитывали на выход своих любимцев в финал ЧМ. Поэтому многие фанаты из Бельгии и Англии заранее приобрели билеты на финальный матч в Москве, а на игру за третье место в Санкт-Петербурге они не рассчитывали. А когда стало ясно, что придется играть не за «золото» в Москве, а за «бронзу» в Петербурге, оставшиеся билеты стремительно закончились. Корреспондент ИА REGNUM за полтора часа до матча наблюдал попытки английских болельщиков купить билеты с рук.
Те иностранные болельщики, кто заранее всё-таки успел приобрести билеты, отправились на стадион «Санкт-Петербург». По предварительным данным, в Северную столицу приехали не более 20 тыс. бельгийцев и англичан. Тем не менее, стадион был заполнен практически под завязку: на матч пришло 64 406 зрителей. Это лишь немногим меньше максимальной отметки в 64 468 зрителей, которая была зафиксирована на трех из шести ранее проводившихся в Петербурге матчей.
Абсолютное большинство зрителей стадиона на матче Бельгия — Англия были жителями России: это подтверждалось многократным скандированием названия нашей страны. По свидетельству корреспондента ИА REGNUM, в целом люди на стадионе болела за сборную Бельгии, которая играла активнее и острее, и были вознаграждены двумя голами бельгийской сборной. Причем, симпатии в пользу Бельгии явно проявляли и фанаты из других стран.
Возможно, сказалось то, что сборная Бельгии проводила в Петербурге второй подряд матч. И если в полуфинале она уступила французам, то англичанам оказалась не по зубам. А петербуржцы начали воспринимать ее почти своей. Кстати, эрмитажный кот Ахилл утром в день матча предсказал как раз победу Бельгии.
Аналогичная ситуация была и в фан-зоне на Конюшенной площади: так же как на стадионе, большинство зрителей были из Петербурга и других регионов России. Несмотря на то, что в нашей стране множество поклонников английских футбольных клубов, игра сборной Бельгии на этом чемпионате и в этом матче оказалась привлекательнее. Хотя, разумеется, было немало и тех, кто болел за англичан.
«Среди россиян многие серьезно подготовились к поединку — пришли на Конюшенную зону не только в цветах команд, но и например, в маске дьявола, — отмечает телеканал «Санкт-Петербург», имея в виду неофициальное название бельгийской команды. — Большинство гостей фан-зоны сегодня отдавали предпочтение сборной Бельгии. Однако среди болельщиков были и те, кто переживал за команду Англии. Они поделились, что кроме голкипера Пикфорда, игра подопечных Гарета Саутгейта не впечатлила».
Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, бельгийские болельщики вели себя удивительно спокойно и восприняли победу своей команды над родоначальниками футбола почти как должное.
Матчей ЧМ-2018 в Петербурге больше не будет. Однако завтра болельщики вновь заполнят фан-зону, чтобы посмотреть, кто возьмет в свои руки Кубок мира. В финале встретятся команды Франции и Хорватии.