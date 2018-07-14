Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Последний для Петербурга, седьмой по счету, матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Англии порадовал болельщиков красивой игрой, в которой успешнее были бельгийцы. Они заслуженно победили со счетом 2:0 и стали бронзовыми призёрами мундиаля.

Дарья Драй ИА REGNUM Радость бельгийцев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч Бельгия — Англия в Петербургской фан-зоне

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты

Поклонники обеих команд, конечно, рассчитывали на выход своих любимцев в финал ЧМ. Поэтому многие фанаты из Бельгии и Англии заранее приобрели билеты на финальный матч в Москве, а на игру за третье место в Санкт-Петербурге они не рассчитывали. А когда стало ясно, что придется играть не за «золото» в Москве, а за «бронзу» в Петербурге, оставшиеся билеты стремительно закончились. Корреспондент ИА REGNUM за полтора часа до матча наблюдал попытки английских болельщиков купить билеты с рук.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургская фан-зона во время матча за 3-е место

Дарья Драй ИА REGNUM Матч Бельгия — Англия в Петербургской фан-зоне

Те иностранные болельщики, кто заранее всё-таки успел приобрести билеты, отправились на стадион «Санкт-Петербург». По предварительным данным, в Северную столицу приехали не более 20 тыс. бельгийцев и англичан. Тем не менее, стадион был заполнен практически под завязку: на матч пришло 64 406 зрителей. Это лишь немногим меньше максимальной отметки в 64 468 зрителей, которая была зафиксирована на трех из шести ранее проводившихся в Петербурге матчей.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты празднуют третье место сборной

Абсолютное большинство зрителей стадиона на матче Бельгия — Англия были жителями России: это подтверждалось многократным скандированием названия нашей страны. По свидетельству корреспондента ИА REGNUM, в целом люди на стадионе болела за сборную Бельгии, которая играла активнее и острее, и были вознаграждены двумя голами бельгийской сборной. Причем, симпатии в пользу Бельгии явно проявляли и фанаты из других стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Радость бельгийцев и русских

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты празднуют третье место сборной

Возможно, сказалось то, что сборная Бельгии проводила в Петербурге второй подряд матч. И если в полуфинале она уступила французам, то англичанам оказалась не по зубам. А петербуржцы начали воспринимать ее почти своей. Кстати, эрмитажный кот Ахилл утром в день матча предсказал как раз победу Бельгии.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийцы с русской девочкой

Аналогичная ситуация была и в фан-зоне на Конюшенной площади: так же как на стадионе, большинство зрителей были из Петербурга и других регионов России. Несмотря на то, что в нашей стране множество поклонников английских футбольных клубов, игра сборной Бельгии на этом чемпионате и в этом матче оказалась привлекательнее. Хотя, разумеется, было немало и тех, кто болел за англичан.

«Среди россиян многие серьезно подготовились к поединку — пришли на Конюшенную зону не только в цветах команд, но и например, в маске дьявола, — отмечает телеканал «Санкт-Петербург», имея в виду неофициальное название бельгийской команды. — Большинство гостей фан-зоны сегодня отдавали предпочтение сборной Бельгии. Однако среди болельщиков были и те, кто переживал за команду Англии. Они поделились, что кроме голкипера Пикфорда, игра подопечных Гарета Саутгейта не впечатлила».

Дарья Драй ИА REGNUM Английский фанат

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, бельгийские болельщики вели себя удивительно спокойно и восприняли победу своей команды над родоначальниками футбола почти как должное.

Матчей ЧМ-2018 в Петербурге больше не будет. Однако завтра болельщики вновь заполнят фан-зону, чтобы посмотреть, кто возьмет в свои руки Кубок мира. В финале встретятся команды Франции и Хорватии.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики после матча