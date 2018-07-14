Лондон, 14 июля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Теннисистка Ангелик Кербер (Германия) впервые выиграла в финале турнира «Большого шлема» в Великобритании у Серены Уильямс (США) — 6:3, 6:3.

karlnorling Ангелик Кербер

10-я ракетка мира в двух сетах оказалась сильнее 7-кратной победительницы Уимблдона. Во время матча Кербер сделала один эйс и одну двойную ошибку.

Для 30-летней Кербер это третья победа на турнирах Большого шлема: в 2016 г. она выиграла Australian Open и US Open. Всего она завоевала 12 титулов на турнирах WTA.

Ранее Новак Джокович (Сербия) обыграл Рафаэля Надаля (Испания) и вышел в финал Уимблдона.