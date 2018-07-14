Тверь, 14 июля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Город Красный Холм Тверской области отметил 500-летие. 14 июля с юбилеем жителей города и района поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Торжества начались с возложения цветов к Обелиску Победы. Глава региона провел встречу с почетными гражданами Краснохолмского района, осмотрел строящийся храм Святой Троицы, а позже принял участие в открытии закладного камня, посвящённого памятной дате. В праздничных мероприятиях также приняли участие депутат Государственной думы РФ Светлана Максимова, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, руководство муниципалитета, жители и гости Красного Холма.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Красного Холма с юбилеем города

«Закладной камень будет напоминать жителям и гостям муниципалитета о богатой истории Краснохолмского района. Многие поколения приумножают духовную и трудовую славу своей малой родины. Добрую память о себе оставил врач Иван Иванович Хильтов. В честь уроженца Красного Холма, академика Александра Леонидовича Мясникова, названа одна из улиц города. На всю страну прославила свой край Харитина Антоновна Молякова, инициатор трудового движения за повышение урожайности льна. Девять жителей района удостоены звания Героя Советского Союза», — отметил Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул важность сохранения духовных и трудовых традиций, любовь к малой родине, истории — для будущего.

Важнейшим вкладом в возрождение духовных традиций Красного является начало реставрации Никольского Собора Антониева монастыря. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Культура России».

Игорь Руденя в рамках праздничных мероприятий вручил региональные награды краснохолмцам за вклад в развитие муниципального образования. Кроме того, четверым жителям присвоено звание «Почетный гражданин Краснохолмского района».

Село Спас на Холму в документальных хрониках впервые упомянуто 14 июля 1518 года: именно с этой даты ведется отчет истории города Красный Холм. Основные торжества в честь 500-летия Красного Холма проходят сегодня, 14 июля. В городе организована выставка изделий русских народных промыслов «Краснохолмский сувенир», творческая презентация сельских поселений, концертная программа, детские площадки. Конкурсы и концерты проходят также на Советской площади, в Зареченском парке. Завершится праздник фейерверком.