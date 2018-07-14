Екатеринбург, 14 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Священный синод РПЦ — Русской православной церкви — утвердил чин отпевания некрещеных младенцев. Как отмечается, он станет обязательным для всех приходов, сообщил журналистам 14 июля священник Александр Волков — пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси.

Pixabay.com Младенец

До настоящего времени церковь не имела возможности отпевать некрещеных младенцев.

«Отпевание… связано в первую очередь с молитвой о прощении грехов… Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами», — уточнил Волков.

Утвержденный Синодом чин отпевания, по его словам, призван помочь родителям, скорбящим в связи с ранней смертью детей, и станет «богослужением любви».

Стоит отметить, что в богословии нет четкого понимания состояния души некрещеного младенца.