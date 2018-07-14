Москва, 14 июля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Нежелание премьер-министра Терезы Мэй приехать в Россию деморализовало сборную Англии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Тереза Мэй

Сенатор полагает, что английская сборная была изначально обречена на проигрыш.

«Думаю, что нежелание премьер-министра Терезы Мэй приехать в Россию, чтобы поддержать свою сборную, в значительной степени деморализовало футболистов», — полагает Клинцевич.

Пытаясь «наказать» Россию, она на самом деле продемонстрировала неуважительное отношение к спорту номер один в Англии и к людям, для которых футбол стал профессией, считает парламентарий.

«Просто так это ей не обойдется», — сказал Клинцевич.

Сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира по футболу, победив команду Англии со счетом 2:0.