Грозный, 14 июля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Рамзан Кадыров — глава Чечни — высказал свое мнение по поводу сообщения о жестоком убийстве талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уроженки республики в Афганистане.

Утка

Так, он назвал новость «тысяча первой попыткой создать видимость наличия в Афганистане неких чеченских боевиков».

«Нашим отдельным СМИ очень нравятся афганские утки. … Главное, чтобы были высижены (утки — прим. ред.) где-то в Кандагаре, Кундузе, Самангане или Герате. На сей раз на свет появились утята провинции Джаузджан», — написал он в соцсетях.

По мнению Кадырова, «местные неназванные источники», на которые ссылаются СМИ, не заслуживают доверия, т.к. получили данную информацию от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как написал Кадыров в своем интернет-канале, фальшивку состряпали «в агитпропе коалиционного командования».

Ранее агентство «Хаама пресс» сообщило о гибели уроженок Чечни и Афганистана, примкнувших к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от рук членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).