Киев, 14 июля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Украина должна начать снабжать Крым водой из Днепра — это якобы поможет «реинтеграции» полуострова, заявил телеканалу «112 Украина» экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его мнению, без подачи воды извне Крым «засохнет», т.к. в северной и центральной части полуострова «нет больших запасов воды».

«Там может быть катастрофа в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым», — считает Могилев.

Ранее экс-замминистра обороны Украины генерал-полковник Анатолий Лопата призвал прорыть канал вдоль границы с Крымом, чтобы отрезать полуостров от суши.

Украинские чиновники уже не раз заявляли о способах «вернуть» Крым. Экс-глава государства Леонид Кравчук предлагал полуострову особый статус, а депутат Юлия Тимошенко считает, что полуостров можно вернуть «при помощи мощной армии».

Крым вернулся в состав РФ в результате референдума в 2014 г. после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова.