Калуга, 14 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В Калуге разыскивается 49-летняя местная жительница Оксана Сергеева, которая ещё 10 июля ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Местонахождение женщины до сих пор не установлено. Об этом 14 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Валентина Кутенкова.

Kaluga.sledcom.ru Оксана Сергеева ушла из дома и не вернулась

По её словам, следственными органами устанавливается круг общения пропавшей, интересы и образ жизни, осмотрены место жительства и иные помещения, которые могли находиться в пользовании женщины, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения и места возможного нахождения исчезнувшей женщины.

«Приметы Оксаны Сергеевой: рост 175 см, среднего телосложения, глаза и волосы черные. С собой у женщины была собака — рыже-белый терьер по кличке Бакс. В настоящее время мероприятия по установлению места нахождения женщины продолжаются», — сказала Валентина Кутенкова.