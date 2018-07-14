Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Бельгийская сборная получила бронзовые медали на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. В матче за третье место в Петербурге бельгийцы одолели англичан со счетом 2:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские болельщики в Петербурге

Обе команды явно намеревались победить в «утешительном» матче, однако бельгийцам удалось забить быстрый гол в первом тайме. На четвертой минуте голевую атаку начал мощный пас бельгийского голкипера Тибо Куртуа почти через всё поле, затем бельгийцы легко перебросили английскую защиту, момент завершился голевой передачей Насера Шадли и точным ударом Тома Мёнье.

Англичане не ожидали такого развития событий — бельгийцы так и не отдали им инициативу до конца тайма. Хотя моменты у ворот Куртуа и возникали с завидной регулярностью, но «магии» завершающего удара Англии так и не хватило. Так, главный бомбардир «трех львов» Гарри Кейн умудрился промахнуться по воротам с 25 метров, хотя для удара не было никаких препятствий.

В перерыве Гарет Саутгейт произвел несколько замен, англичане выступили более бодро, часто прижимая бельгийцев к своим воротам. Англия разыграла бессчетное число стандартов, но мяч отказывался залетать в сетку с нужной стороны.

При этом Бельгия проводила острые контратаки, которые лишь чудом стали результативными лишь единожды — под конец второго тайма капитан бельгийцев Эден Азар после отличной комбинации забивает второй мяч в ворота Пикфорда в этом матче. Этот гол стал третьим для Азара на чемпионате.

В итоге, Бельгия вернется домой с бронзовыми медалями мундиаля — это самый потрясающий результат для бельгийцев за всю историю. Англичан, впрочем, которые побеждали в 1966 году, но впервые за 28 лет пробились в лучшую четверку футбольных сборных мира, дома уже считают героями.