Москва, 14 июля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон встретился 14 июля в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по итогам встречи Додон рассказал, что обсуждался весь спектр двусторонних отношений и региональная ситуация, в том числе в сфере безопасности.

Kremlin.ru Игорь Додон

Говорили о развитии торгово-экономического сотрудничества между Молдавией и Россией. Путин отметил, что назначил нового спецпредставителя по этим вопросом Дмитрия Козака, который присутствовал на встрече. Додон выразил намерение встретиться с ним в ближайшие дни и более предметно обсудить двустороннюю повестку дня.

Додон поблагодарил Путина за поддержку в решениях по упрощению молдавского экспорта в Россию и в том, что касается положения молдавских трудовых мигрантов.

Поговорили и о молдавско-приднестровском урегулировании. Додон рассказал о последних шагах в разрешении противоречий между Молдавией и ПМР и выразил намерение продолжить контакты с руководством Приднестровья.

«Дал свою оценку декларациям антироссийского характера, которые в последние недели были приняты на различных международных площадках и касались роли миротворческого процесса в Республике Молдова», — сообщил Додон.

Президент Молдавии отметил значимость миротворческой операции и её многолетнюю эффективность. Сделанные с высоких трибун однобокие заявления, по его словам, не соответствуют положению дел, касающегося миротворческой операции в Молдове, и являются частью внутриполитической борьбы и позиционирования в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдавии.

Додон передал Путину обращение с просьбой о «безвозмездной передаче техники российского производства для нужд молдавских городов и крупных населенных пунктов». «Рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы эта помощь от Российской Федерации начнёт поступать в молдавские населенные пункты», — заявил Додон.

Два президента положительно оценили перспективы «качественного улучшения двусторонних отношений» и договорились предпринять «дополнительные усилия в развитие дружбы и взаимовыгодного сотрудничества». «Заверил президента России, что никаким политическим силам не удастся дискредитировать отношения дружбы и братства между нашими народами, ни в настоящее время, ни в будущем», — добавил молдавских руководитель.

Он выразил намерение проводить «сбалансированную внешнюю политику открытости к сотрудничеству с Западом и Востоком». «Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены, это моя позиция. И несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется», — уверил Путина Додон.

Президент Додон, отметим, обладает декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года. Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.