Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге встретились неудачники полуфиналов — сборные Англии и Бельгии. Последние проиграли французам, сильнейшей сборной ЧМ-2018. А вот англичане сами отдали победу хорватам в полуфинале.

Флаг Бельгии

Английская щедрость продолжилась и в финале. Уже в начале матча бельгийцы пробили ворота Джонатана Пикфорда. Выиграв мяч в центре поля, подопечные Роберто Мартинеса провели фирменную контратаку. Ромелу Лукаку перевел мяч на левый фланг на Насера Шадли, а тот выполнил шикарный кросс. Правый защитник Тома Менье, совершив марафонский забег, оттеснил Денни Роуза и замкнул прострел. Гол! И это уже на четвертой минуте матча.

Денни Роуз? Что он делал в основе? А то же, что и Фабиан Делф, Фил Джонс и Руфус Лофтус-Чик. Гарет Саутгейт выпустил в основе резервистов. Нашел время, чего уж.

Бельгийцы не просто играли лучше — они рвали и метали, а после того, как начали играть на контратаках, уверенно довели матч до победы. За семь минут до конца матча Эден Азар забил второй гол с передачи Кевина де Брюйне.

А ведь забей минутами ранее Эрик Дайер (он перекинул Тибо Куртуа, но мяч с «ленточки» ворот вынес Тоби Алдервейельд), все могло быть иначе.

Мог в первом тайме забить и Гарри Кейн. Но не смог. Вообще эволюция наоборот Кейна показательна. Он блистал в первых четырех матчах ЧМ-2018, но потом растерял голевое чутье, хоть и стал лучшим бомбардиром турнира. Вот так и Англия, начав чемпионат лихо, потом забуксовала. Но все у них впереди. Очень молодая сборная — отсюда и потеря концентрации, сгубившая команду.

А вот Бельгия добивается главного достижения в истории — третье место на чемпионатах мира. «Золотое поколение» бельгийцев выковало себя в бронзе.

Завтра на «Лужниках» в матче Франции и Хорватии мы узнаем победителя чемпионата мира по футболу — 2018.