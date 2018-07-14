Лондон, 14 июля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Скотланд-Ярд (Великобритания) назвал основную линию расследования отравления «Новичком» в Солсбери и Эймсбери — это использование отравляющего вещества из одной партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Продолжается работа по определению того, является ли вещество в Эймсбери из одной партии, что и в нападении на Скрипалей в марте. Это остается основной линией расследования», — отмечается в сообщении.

Ранее на месте отравления граждан Британии в Эймсбери нашли более 400 доказательств, в связи с чем расследование займет очень много времени, указывается в сообщении.

30 июня в Эймсбери Роули и Стерджесс были найдены в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу. Затем женщина скончалась.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них вещества «Новичок», от которого, по утверждению опять же Лондона, в мартев Солсбери пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ответственность за случай со Скрипалями Лондон возложил на РФ. В Москве отвергают обвинения.