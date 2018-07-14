Бельгия вынесла Англию и завоевала бронзу чемпионата мира
Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 14 июля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч за 3-е место в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Бельгии и Англии. Противостояние завершилось уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 2:0.
Первый гол в дебюте матча забил латераль «Пари-Сен Жермена» Томас Менье, замкнув прострел Насера Шадли — 1:0. В конце матча Эден Азар удвоил преимущество точным ударом в ближний нижний угол — 2:0.
Статистика матча (Бельгия/Англия)
Удары 8/13
Удары в створ 4/6
Владение 42%/58%
Фолы 10/3
Томас Менье стал 10-м игроком «красных дьяволов», забившим гол на этом мундиале. Суммарно сборная Бельгии наколотила 16 мячей за 7 матчей.
Составы на матч:
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Витсель, Тилеманс, Менье, Лукаку, Азар, Де Брёйне.
Англия: Пикфорд, Стоунс, Джонс, Магуайр, Делф, Роуз, Триппьер, Дайер, Лофтус-Чик, Кейн, Стерлинг.
Главный арбитр матча: Алиреза Фагани.
Предупреждения: Стоунс — 52, Магуайр — 78, Витсель — 90+4.
Голы: Менье 4 — 1:0, Азар 82 — 2:0.