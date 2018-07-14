Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. 14 июля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч за 3-е место в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Бельгии и Англии. Противостояние завершилось уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Рубен Лофтус-Чик и Ян Вертонген
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фил Джонс и Насер Шадли
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эрик Дир и Венсан Компани

Первый гол в дебюте матча забил латераль «Пари-Сен Жермена» Томас Менье, замкнув прострел Насера Шадли — 1:0. В конце матча Эден Азар удвоил преимущество точным ударом в ближний нижний угол — 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Алдервейрелд Тоби, Тибо Куртуа и Эрик Дир
Андрей Пронин ИА REGNUM
Джонс Стоунс и Ромелу Лукаку
Андрей Пронин ИА REGNUM
Джонс Стоунс и Ромелу Лукаку
Андрей Пронин ИА REGNUM
Джордан Пикфорд и Ромелу Лукаку

Статистика матча (Бельгия/Англия)

Удары 8/13

Удары в створ 4/6

Владение 42%/58%

Фолы 10/3

Томас Менье стал 10-м игроком «красных дьяволов», забившим гол на этом мундиале. Суммарно сборная Бельгии наколотила 16 мячей за 7 матчей.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Во время матча
Андрей Пронин ИА REGNUM
Тибо Куртуа
Андрей Пронин ИА REGNUM
Венсан Компани и Тибо Куртуа
Андрей Пронин ИА REGNUM
Аксель Витсель и Насер Шадли

Составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Витсель, Тилеманс, Менье, Лукаку, Азар, Де Брёйне.

Англия: Пикфорд, Стоунс, Джонс, Магуайр, Делф, Роуз, Триппьер, Дайер, Лофтус-Чик, Кейн, Стерлинг.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Английские болельщики
Андрей Пронин ИА REGNUM
Английские болельщики
Андрей Пронин ИА REGNUM
Аксель Витсель

Главный арбитр матча: Алиреза Фагани.

Предупреждения: Стоунс — 52, Магуайр — 78, Витсель — 90+4.

Голы: Менье 4 — 1:0, Азар 82 — 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Тома Мёнье и Фабиан Делф
Андрей Пронин ИА REGNUM
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