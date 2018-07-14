Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. На матче Бельгия — Англия на стадионе «Санкт-Петербург» 14 июля присутствовали 64 406 зрителей. Таким образом, матч за третье место на чемпионате мира по футболу не стал рекордным для петербургского стадиона, специально построенного к мундиалю.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена» перед матчем

Напомним, Бельгия победила Англию со счетом 2:0 и стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу 2018 года.

Максимальное число болельщиков в Петербурге было на матче Россия — Египет 19 июня: на ту игру пришли посмотреть 64 тысячи 468 зрителей. Такой же результат был зафиксирован на матчах Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина.

На матче Марокко — Иран в Петербурге было 62 548 зрителей, на матче Швеция — Швейцария — 64 042 зрителя.

На полуфинале Франция — Бельгия в Петербурге было зафиксировано 64 286 зрителей.

«Санкт-Петербург с 64 тысячами зрителей в среднем за матч занял первое место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 впереди Москвы (62,6 тыс.), Сочи (44 тыс.) и Нижнего Новгорода (42,7 тыс.)», — отмечает аналитическое агентство «ТурСтат».

Состоявшиеся в Петербурге семь матчей ЧМ-2018 увидели 448 тысячи 606 зрителей, в среднем, 64 086 зрителей за матч.