Москва, 14 июля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. 44-летняя актриса Марианна Рубинчик попала в реанимацию в в тяжелом состоянии. Она госпитализирована еще 29 июня после того, как уснула с сигаретой в руках. Инцидент произошел на ее даче в Ленинском районе Подмосковья, но стало об этом известно только 14 июля.

Сигарета

Сейчас Рубинчик находится в одной из московских клиник, куда была переведена из реанимации в Подмосковье. Ожог тела составляет около 51%.

Марианна Рубинчик снималась в фильмах «Русская пицца», «Черный клоун», «Старые долги», «Кино про кино», «Дорогие мама и папа» и пр. Также приняла участие в съемках сериала «Час Волкова».