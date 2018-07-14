Симферополь, 14 июля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Запад Республики Крым частично остался без энергоснабжения, сообщает 14 июля Минэнерго.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По данным Министерства, без электроснабжения оставались бытовые потребители Сакского района и г. Евпатория (численность населения уточняется). Мощность отключенных потребителей — 33 МВт. Причиной аварии могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.

Отключение произошло около 11 часов по московскому времени. В течении двух часов энергоснабжение было частично восстановлено. На данный момент идут восстановительные работы.

Напомним, что ранее массовое отключение энергоснабжения в Республике Крым произошло в июне этого года. Причиной отключения тогда была авария на подстанции «Тамань». Были отключены несколько городов полуострова, а также часть населенных пунктов Краснодарского края.