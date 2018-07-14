Симферополь, 14 июля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. МЧС РФ предупредило жителей Крыма о неблагоприятных погодных условиях и возможности схода селей 14−15 июля. Отмечается также, что уровень рек из-за обильных осадков в регионе может подняться.

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Во II половине суток 14 июля и в I половине суток 15 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровня воды на 0,5−1 м без достижения опасных отметок. Возможно формирование и сход селей.

Спасатели разослали находящимся в Крыму предупреждения. Сход потоков воды с гор и выход некоторых рек из берегов могут спровоцировать грозовые ливни, которые ожидаются в регионе.

МЧС РФ рекомендует гражданам не подходить к близко к потокам воды.