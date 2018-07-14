Париж, 14 июля, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Во время парада в честь Дня взятия Бастилии во Франции столкнулись двое полицейских на мотоциклах, сообщает 14 июля ABC News.

Полицейский на мотоцикле

Мотоциклисты врезались друг в друга во время показательных выступлений на площади Согласия. Инцидент произошел на глазах у гостей праздничного мероприятия, среди которых был и президент Франции Эмманюэль Макрон.

После столкновения полицейские смогли самостоятельно подняться и вернулись в парадный строй, сопровождаемые аплодисментами с трибун.

По предварительным данным, один из мотоциклистов не рассчтал траекторию заезда на площадь. Национальная жандармерия Франции от комментариев по данному поводу воздерживается.

Напомним, что 14 июля во Франции отмечается День взятия Бастилии. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, и этот день считается началом Великой Французской революции. Памятную дату во Франции отмечают традиционным парадом.