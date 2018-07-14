Москва, 14 июля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию закрытия ЧМ-2018.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джанни Инфантино на церемонии открытия ЧМ-2018

Как передает сайт Кремля, лидер российского государства также примет участие в церемонии награждения победителя.

В финале ЧМ-2018, который пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве, сыграют сборные Франции и Хорватии.

Как планируется, финальный матч посетят президент Армении, глава Абхазии, лидер Белоруссии, президент Габона, премьер-министр Венгрии, премьер-министр Киргизии, эмир Катара, глава Молдавии, лидер Палестины, премьер-министр Сан-Томе и Принсипи, президент Франции, глава Судана, президент Хорватии, лидер Южной Осетии.