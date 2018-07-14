Киев, 14 июля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Возможность рассмотреть передачу части поставляемых Украине по контракту с Францией вертолетов для нужд СБУ попросил президент Украины Петр Порошенко, сказано 14 июля на сайте президента Украины.

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Петр Порошенко подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине».

Высказывая ряд предложений к соглашению, Порошенко особенно подчеркнул необходимость вертолетов для нужд СБУ и отметил, что дал поручение премьер-министру и министру внутренних дел внести уточнения по комплектации вертолетов для этих целей.

«Наша Украина сейчас отражает российскую агрессию и сумма, выделяемая на этот контракт является очень значительной. Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла пойти для Вооруженных Сил Украины», — сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко предполагает использовать вертолеты в целях развития медицины, особенно в труднодоступных районах горной местности.

Напомним, что соглашение между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине было подписано 29 мая этого года в Париже. По документу, французская сторона предоставляет Украине кредит для реализации государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов и связанных с ними товаров, работ и услуг.