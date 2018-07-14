Ульяновск, 14 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Информация об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова «не соответствует действительности». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора, комментируя слухи о якобы «досрочном и добровольном» увольнении главы региона.

Ulgov.ru Сергей Морозов

Слухи об отставке Сергея Морозова начали распространять сегодня, 14 июля, отдельные интернет-издания и телеграмм-каналы.

«Эта информация не соответствует действительности и носит сугубо провокационный характер.

В этой связи сообщаем, что глава региона сегодня работает в Старокулаткинском, Новоспасском и Павловском муниципальных образованиях Ульяновской области. В программе рабочей поездки старт уборочной кампании, осмотр объектов социальной сферы, в которых проводится модернизация и ремонт. Кроме того, сегодня запланировано участие в межмуниципальном фестивале «Поволжкая глубинка», который приурочен к 90-летию с момента образования Павловского района», — говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора.

Отметим, что ранее в связи с возможным назначением приволжского полпреда Михаила Бабича на пост посла в Белоруссию в качестве одного из претендентов на должность называли Сергея Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность посла России в Белоруссии может быть назначен Михаил Бабич, на сегодняшний день являющийся представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Соответствующие документы на получение агремана (предварительного согласия) направлены властям Белоруссии.

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