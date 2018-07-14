Из-за пролетов бомбардировщиков Сеул вызвал российского военного атташе
Сеул, 14 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе РФ Андрея Фалилеева «в знак протеста против несанкционированного проникновения военных самолетов РФ в опознавательную зону ПВО Южной Кореи», передает Yonhap.
Нарушение бомбардировщиками РФ границы «не поспособствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове», указал замминистра обороны страны по международной политике Пак Чоль Гюн российскому дипломату.
«Т.к. существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим РФ … предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов», — сказал он.
В МИД Южной Кореи при этом был вызван дипломат №2 посольства РФ в Южной Корее Максим Волков. Сеул высказал ему «сожаления».
О четырех нарушениях двумя военными самолетами РФ зоны идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи 13 июля заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. По информации источника Yonhap, данные самолеты — Ту-95.