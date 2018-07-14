Сеул, 14 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе РФ Андрея Фалилеева «в знак протеста против несанкционированного проникновения военных самолетов РФ в опознавательную зону ПВО Южной Кореи», передает Yonhap.

Dodmedia.osd.mil Дальний бомбардировщик Ту-95

Нарушение бомбардировщиками РФ границы «не поспособствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове», указал замминистра обороны страны по международной политике Пак Чоль Гюн российскому дипломату.

«Т.к. существует вероятность столкновения в воздухе, мы просим РФ … предпринять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов», — сказал он.

В МИД Южной Кореи при этом был вызван дипломат №2 посольства РФ в Южной Корее Максим Волков. Сеул высказал ему «сожаления».

О четырех нарушениях двумя военными самолетами РФ зоны идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи 13 июля заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. По информации источника Yonhap, данные самолеты — Ту-95.