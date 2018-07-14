Правительство Москвы подарило книжные коллекции калужским библиотекам
Калуга, 14 июля, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В калужском государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, в рамках проведения Дней Москвы в Калужской области состоялось вручение книг для библиотек региона, которые были выпущены по издательской программе столичного правительства.
Как сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, книжные коллекции, включающие литературу по истории и искусству, архитектуре и кинематографии, а также издания московских писателей позволят калужским читателям взглянуть на столичный регион по-новому.
«У нас в Москве ежегодно реализуется эта программа. Все книги изданы в этом году. Это и детская литература, и энциклопедии. Это дар символичный. Надеюсь, что эти книги все больше и больше будут привлекать читателей в наши библиотеки», — сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, вручая сертификат на книги министру культуры и туризма Калужской области Павлу Суслову.
Калужский министр тепло поблагодарил московских гостей: «Огромное спасибо. Все книги будут переданы в библиотеки области», — сказал Павел Суслов.
Напомним. издательская программа правительства Москвы действует с 1993 года и была представлена на более чем 200 национальных, международных и региональных книжных выставках-ярмарках. За это время при поддержке бюджета столицы вышло в свет более 900 наименований книг. Ежегодно около 150 тысяч экземпляров направляются в школы и городские публичные библиотеки. Важными направлениями издательской программы правительства Москвы являются военно-историческое и патриотическое. Так, на поддержку выпуска книжной продукции к 70-летию Победы с 2011 по 2015 год было выпущено более 30 книг. Часть тиражей передается на нужды города на безвозмездной основе. Книги распределяются в московские библиотеки и школы, используются для проведения социально значимых городских мероприятий, экспонируются на российских и международных книжных ярмарках, передаются в культурные центры, дипломатические представительства РФ и центры Россотрудничества, а также в рамках программы продвижения русского языка направляются в учебные заведения в другие странах.