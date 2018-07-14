Калуга, 14 июля, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В калужском государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, в рамках проведения Дней Москвы в Калужской области состоялось вручение книг для библиотек региона, которые были выпущены по издательской программе столичного правительства.

Admoblkaluga.ru Московская мэрия передала книги для калужских библиотек

Как сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, книжные коллекции, включающие литературу по истории и искусству, архитектуре и кинематографии, а также издания московских писателей позволят калужским читателям взглянуть на столичный регион по-новому.

«У нас в Москве ежегодно реализуется эта программа. Все книги изданы в этом году. Это и детская литература, и энциклопедии. Это дар символичный. Надеюсь, что эти книги все больше и больше будут привлекать читателей в наши библиотеки», — сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, вручая сертификат на книги министру культуры и туризма Калужской области Павлу Суслову.

Калужский министр тепло поблагодарил московских гостей: «Огромное спасибо. Все книги будут переданы в библиотеки области», — сказал Павел Суслов.

Напомним. издательская программа правительства Москвы действует с 1993 года и была представлена на более чем 200 национальных, международных и региональных книжных выставках-ярмарках. За это время при поддержке бюджета столицы вышло в свет более 900 наименований книг. Ежегодно около 150 тысяч экземпляров направляются в школы и городские публичные библиотеки. Важными направлениями издательской программы правительства Москвы являются военно-историческое и патриотическое. Так, на поддержку выпуска книжной продукции к 70-летию Победы с 2011 по 2015 год было выпущено более 30 книг. Часть тиражей передается на нужды города на безвозмездной основе. Книги распределяются в московские библиотеки и школы, используются для проведения социально значимых городских мероприятий, экспонируются на российских и международных книжных ярмарках, передаются в культурные центры, дипломатические представительства РФ и центры Россотрудничества, а также в рамках программы продвижения русского языка направляются в учебные заведения в другие странах.