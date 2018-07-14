Париж, 14 июля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В воздушной части парада по случаю празднования Дня взятия Бастилии участники Patrouille de France — французской пилотажной группы — перепутали последовательность цветов национального флага. В итоге в небе над Парижем появился красно-сине-бело-красный флаг, пишет Le Dauphine Libere.

Monster1000 Французская пилотажная группа

9 самолетов — по три для каждого цвета — должны были пролететь над столицей страны и выпустить разноцветный дым как в трех полосах на флаге: синий, белый и красный. Но на месте самолета, который должен был выпускать синий дым, оказался другой и выпустил красный.

Французский флаг состоит из 3-х вертикальных полос: синей, белой, красной. Полоски цветного дыма должны были украсить небо Парижа над Елисейскими полями.

Видео инцидента уже появилось в Сети.

День взятия Бастилии — национальный праздник Франции, отмечается с 1880 г. Бастилия, ставшая местом заключения госпреступников, была взята 14 июля 1789 г. Празднование проходит на Елисейских полях.