Калуга, 14 июля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В Калужской области, за неделю оптовые цены уменьшились на бензин — на 1,6% и на дизельное топливо — на 0,9%, сообщает 14 июля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства конкурентной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Между тем, розничные цены на все виды топлива на калужских автозаправочных станциях крупнейших операторов остались без изменения.

Впрочем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа, Калужская область по-прежнему занимает 1 место по бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 1 место по дизельному топливу (42,17 руб./л).