Калуга, 14 июля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В Калуге, в рамках Дней Москвы в Калужской области состоялось чествование калужан — ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 года, награжденных медалью «За оборону Москвы».

Admoblkaluga.ru Калужским ветеранам вручили подарки от правительства Москвы.

Как сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на праздник смогли прийти только четверо ветеранов, отстаивавших родную землю в годы военного лихолетья. Приехать в музей космонавтики им помогали родственники и волонтеры.

Ветеранам вручили подарки — сертификаты на получение телевизора от столичного правительства. Их получат 36 участников обороны Москвы, проживающие в Калужской области.

«Это торжественный и важный для нас момент, — отметил калужский губернатор Анатолий Артамонов. — И это очень трогательно и важно для нас — поздравить защитников столицы. Почти 140 тысяч калужан полегли на фронтах Великой Отечественной войны. Особая благодарность вам, тогда молодым девушкам, которые принимали участие в тех событиях, были санинструкторами, медсестрами, выполняли тяжелейшую и опасную работу. Низкий вам поклон. Мы всегда будем помнить о подвиге, который вы совершили».

В приветствии калужанам руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков подчеркнул тесную связь и сотрудничество регионов-соседей по многим направлениям

Напомним, дни Москвы в Калужской области проходят 13 и 14 июля. Организована деловая программа, включающая посещение предприятий и социальных объектов. Регионы обмениваются опытом в сферах спорта, туризма, здравоохранения, образования, ЖКХ.

Ответные дни калужского региона в Москве пройдут с 19 по 21 сентября и будут приурочены к 75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.