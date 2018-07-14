Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Известно, что на матч за третье место в Петербург приехали около 15 тыс. иностранных болельщиков, но ожидается, что арена на Крестовском острове будет забита до отказа — остальные зрители приехали из других регионов России или являются жителями Петербурга, передает со стадиона корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Английские фанаты у стадиона перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Английские фанаты у стадиона перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Английский фанат с российскими фанатами с ограниченными возможностями

Публика достаточно разношерстная, здесь меньше всего заметны болельщики непосредственно Англии или Бельгии. И первых, и вторых изначально прибыло не самое большое количество.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские фанаты перед матчем за 3-е место

Дарья Драй ИА REGNUM Английские фанаты у стадиона перед матчем

Дарья Драй ИА REGNUM Английские фанаты у стадиона перед матчем

Англичане и вовсе, вероятно, не ожидали, что их сборная, которой десятилетиями не везло на мировых первенствах, заберется так высоко. Бельгийцы же, скорее всего, рассчитывали пробиться в финал и сходить на завтрашнюю игру в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Английские фанаты у стадиона перед матчем

Тем не менее, российские любители футбола всячески поддерживают зарубежных гостей. Многие пришли с флагами Великобритании или Бельгии, с удовольствием фотографируются друг с другом. Заметна в толпе и символика других стран-участниц чемпионата, давно покинувших турнир. Ее принесли не только граждане этих стран, но и россияне, которые получили в подарок от туристов флаги Мексики, Австралии или Бразилии.