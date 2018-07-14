Киев, 14 июля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. В соцсетях отреагировали достаточно бурно на фото, сделанное во время выступления украинского лидера Петра Порошенко на саммите НАТО. Снимок в Facebook опубликовал Юрий Ткачев — редактор издания «Таймер».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"Ваше мнение очень важно для нас» — такой подписью сопровождается фотография. На фото запечатлен зал во время выступления Порошенко — он практически пуст.

В комментариях к фото есть несколько предположений этому. Так, некоторые посчитали, что на фото запечатлена репетиция выступления, а другие предположили: дело лишь в том, что все журналисты просто ушли на обед.

Пользователи также отмечают, что отсутствие интереса к речи Порошенко может быть вызвано предсказуемостью: «А чего там слушать?». И даже предполагают, что у СМИ гораздо больший интерес вызывает ЧМ-2018.

Нашлись и те, кто считают, что размещенное фото — это якобы монтаж.

Напомним, что 13 июля Порошенко объявил, что никто не сможет препятствовать курсу Украины на членство в НАТО.