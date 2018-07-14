Москва, 14 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Народного художника РФ Сергея Николаевича Андрияку с 60-летием поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, текст поздравительной телеграммы опубликован сегодня, 14 июля, на сайте правительства РФ.

Mil.ru Сергей Андрияка

«Ваш редкий художественный дар, яркая индивидуальность воплотились в уникальные произведения искусства — мозаики, витражи и офорты, прекрасную акварельную живопись», — — сказано в телеграмме.

Кроме того, Медведев отметил умение художника точно передать в искусстве красоту природы, донести до созерцателей величие памятников архитектуры очарование старинных городов России.

Напомним, что Сергей Николаевич Андрияка, народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств. Участник более тысячи различных московских, региональных и зарубежных выставок. Работы Андрияки находятся в крупных музеях мира и в частных коллекциях.