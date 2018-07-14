ЛНР: нацисты в Донбассе вербуют детей из неблагополучных семей в свои ряды
Луганск, 14 июля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Украинские нацисты вербуют в свои ряды детей из неблагополучных семей в оккупированной Киевом части Донбасса. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, учебное подразделение добровольческого корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовало набор детей из неблагополучных семей в оккупированной украинскими силовиками части ЛНР для обучения практическим навыкам тактики ведения боя и выживания в условиях войны.
По сути речь идёт о создании детской армии и подготовки несовершеннолетних боевиков по примеру африканских стран.
Марочко уточнил, что обучение проводится в населенном пункте Старобельск на территории детского лагеря «Чайка».
При этом к вербовке привлечены сотрудники украинской оккупационной администрации, которые предоставляют данные о потенциальных кандидатах на обучение. Местные полицаи даже предлагают записаться на курсы несовершеннолетним правонарушителям в качестве альтернативы наказанию.
Марочко призвал мировое сообщество обратить внимание и пресечь данную деятельность, так как в ходе обучения юным рекрутам будут привиты идеи фашизма и радикального национализма.