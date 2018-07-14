Луганск, 14 июля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Украинские нацисты вербуют в свои ряды детей из неблагополучных семей в оккупированной Киевом части Донбасса. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Несовершеннолетний с оружием

По его словам, учебное подразделение добровольческого корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовало набор детей из неблагополучных семей в оккупированной украинскими силовиками части ЛНР для обучения практическим навыкам тактики ведения боя и выживания в условиях войны.

По сути речь идёт о создании детской армии и подготовки несовершеннолетних боевиков по примеру африканских стран.

Марочко уточнил, что обучение проводится в населенном пункте Старобельск на территории детского лагеря «Чайка».

При этом к вербовке привлечены сотрудники украинской оккупационной администрации, которые предоставляют данные о потенциальных кандидатах на обучение. Местные полицаи даже предлагают записаться на курсы несовершеннолетним правонарушителям в качестве альтернативы наказанию.

Марочко призвал мировое сообщество обратить внимание и пресечь данную деятельность, так как в ходе обучения юным рекрутам будут привиты идеи фашизма и радикального национализма.