Тель-Авив, Израиль, 14 июля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля всего за один час нанесли несколько десятков авиаударов по целям в секторе Газа. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает сообщает пресс-служба израильской армии.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

В сообщении сказано, что за последний час ВВС Израиля атаковали десятки объектов палестинского движения ХАМАС на территории четырёх военных комплексов в секторе Газа.

Основной елью ударов был штаб военизированных формирований ХАМАС в городе Бейт-Лахия.

О потерях с палестинской стороны информация не сообщается.

Ранее сегодня стало известно, что в ночь на 14 июля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.