Чита, 14 июля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Многие, кто следит за событиями в тонущем вследствие паводка Забайкалье, наблюдали за судьбой автомобильного моста между Романовским и Каштакским кольцами в Чите. Его разрушение началось в день затопления столицы региона, а к вечеру того же дня (10 июля) стало заметно, как опасно накренилась одна из его опор. Но движение по нему закрыли только 13 июля, после того, как невооруженным глазом стало заметно как просели все мостовые конструкции.

Цитата с сайта chita.ru В Чите рухнул Каштакский мост

Сегодня, 14 июля, две покосившиеся опоры всё-таки упали, утянув в воду центральную часть моста.

Всего, по информации министерства территориального развития Забайкалья, в регионе наводнением разрушены и повреждены 24 моста. Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришило в ночь на 8 июля. Его спровоцировали проливные дожди, в течение месяца они не покидали край и переполнили русла рек. Затопленными в итоги оказались населённые пункты в шести районах. Более тысячи человек пришлось эвакуировать. В Забайкалье действует режим ЧС.