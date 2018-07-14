Хельсинки, 14 июля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. На переговоры президента Российской Федерации Владимира Путину с президентом США Дональдом Трампом отведено три часа. Об этом сказано в коммюнике администрации президента Финляндии, распространённом сегодня, 14 июля.

Kremlin.ru Владмир Путин и Дональд Трамп

Согласно этой информации, беседа президентов России и США пройдет в готическом зале Президентского дворца в Хельсинки и по плану продлится около трех часов.

Напомним, что переговоры должны состояться в понедельник, 16 июля.

Известно также, что перед российско-американским саммитом президент Финляндии Саули Ниинистё планирует провести двусторонние встречи с обоими политическими лидерами. Так, утром Ниинистё со своей супругой Йенни Хаукио проведут завтрак с Трампом и его супругой Меланьей в официальной резиденции в Мянтюниеми.

Примерно в 13:00 начнутся переговоры Путина с Трампом. Сперва лидеры поговорят тет-а-тет в присутствии переводчиков. Разговаривать они будут в Готическом зале президентского дворца. Затем состоится расширенный рабочий обед в Зале зекрал, на котором будут присутствовать члены российской и американской делегаций.

После 16:00 должна состояться встреча Путина с Ниинистё.

Стоит отметить, что стороны не ждут от этих переговоров каких-то прорывов в российско-американских отношениях.