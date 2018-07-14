Париж, 14 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Традиционную церемонию награждения, приуроченную ко дню Национального праздника Франции (День взятия Бастилии) провел президент Пятой республики Эмманюель Макрон, сообщает 14 июля ТАСС.

David Monniaux Орден Почётного Легиона

Высшей награды Франции — Ордена Почетного легиона удостоились, в числе прочих, старейший французский актер театра и кино Мишель Буке и режиссер Клод Лелуш. Клод Лелуш получл степень офицера ордена, а 92-летний Буке удостоился Большого креста — высшей степени ордена.

BéatriceLouise Мишель Буке

Актер Мишель Буке дебютировал в театре в 1944 году. Он снимался у Франсуа Трюфо и Клода Шаброля. Был дважды удостоен французской кинопремии «Сезар» как лучший киноактер в 2002 и 2006 годах.

Клод Лелуш — режиссер фильма «Мужчина и женщина», получившего в 1966 году «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а в 1967 году — «Оскар» в двух номинациях.

Georges Biard Клод Лелуш

Список 392 награжденных различными степенями награды был опубликован сегодня орденской канцелярией в официальном вестнике Jornal Officiel. Среди награжденных значатся видные предприниматели, политические деятели, врачи, ученые, деятели культуры.

Стоит отметить, что Орден Почетного легиона был утвержден в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Орден имеет пять степеней. Списки награжденных публикуются три раза в год: 1 января, на Пасху и 14 июля, в день Национального праздника.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, придя к власти, сократил список награждаемых до 600 человек в год, с целью возродить престижность награды. Кроме того, сейчас с инициативой награждения кого-либо из выдающихся деятелей могут выступить как министерства и ведомства, так и отдельные граждане.