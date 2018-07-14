Екатеринбург, 14 июля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Вопрос о принадлежности найденных в Свердловской области в ближайшее время решён не будет. Точку может поставить Архиерейский собор, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Уменьшенная копия скульптурной композиции царской семьи. Зураб Церетели. Крым, Ливадийский дворец

Волков отметил. что решение вопроса о принадлежности не входит в компетенцию Священного синода. Кроме того. патриарх хотел бы разобраться в этом вопросе тщательно Решение будет приниматься на основании результатов экспертиз.

Напомним, патриарх прибыл в Екатеринбург 13 июля. Он уже провёл заседание Священного синода РПЦ.