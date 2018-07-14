Киев, 14 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолётов для украинской Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, приграничной службы и войск Национальной гвардии. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Украинские монеты

Данное соглашение было подписано в здании кабинета министров Украины в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана.

Согласно подписанному контракту, компания Airbus Helicopters продаст Украине 24 вертолёта Н125, 10 вертолётов Н145, 21 вертолёт Н225. Сумма контракта, включая техническую поддержку и обучение персонала составляет 555 млн евро.

При этом часть средств на покупку вертолетов предоставят французские банки и казначейство Франции в виде среднесрочного кредита.

По словам Гройсмана, данная сделка является беспрецедентной и открывает новые возможности сотрудничества между Украиной и Францией.

Стоит отметить, что информация о подписании данного контракта появилась на фоне сообщений из разных городов Украины об ограничении подачи воды населению из-за дефицита жидкого хлора, необходимого для её очистки. Дефицит хлора возник после того, как единственное предприятие, производящее это вещество — «Днепроазот» остановило свое производство из-за высоких цен на газ.

На этом фоне закупка вертолетов для правоохранительных органов, да ещё и в кредит выглядит весьма двусмысленно.