Минск, 14 июля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Концерт под руководством дирижера Сергея Жилина прошел в Витебске, сообщает 14 июля газета Союзное вече.

Fest-sbv.by На фестивале «Славянский базар» в Витебске

В официальной части концерта были зачитаны приветствия фестивалю от лица заместителя госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Николая Корбута и председателя Госдумы Федерального собрания РФ, председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслава Володина, от имени которого выступил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей парламента РБ Андрей Наумович. Кроме того, были отмечены дипломами Союзного государства режиссер Александр Вавилов, композитор Александр Морозов, дирижер Вячеслав Валеев, заслуженная артистка Белоруссии Алена Ланская.

После официальной части начался концерт с участием звезд российской и белорусской эстрады, а также начинающих артистов. В исполнении российских и белорусских исполнителей прозвучали множество эстрадных джазовых композиций. Дирижировал концертом Сергей Жилин и его оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз».

Напомним, что фестиваль «Славянский базар» проходит в Витебске с 1992 года. В оргкомитет фестиваля входят представители культуры и искусства трех стран: России, Белоруссии и Украины. День Союзного государства был впервые проведен на фестивале в 2003 году.