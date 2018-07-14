Екатеринбург, 14 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге впервые проводится заседание Священного синода Русской православной церкви. Утром 14 июля его открыл патриарх Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Заседание проводится в духовно-просветительском центре «Царский». Это здание было построено ещё много лет назад специально для подобных случаев. Это было сделано ещё в то время, когда екатеринбургским митрополитом был Викентий. Кстати, сам он тоже участвует в заседании, уже в качестве митрополита Ташкентского и Узбекистанского.

«Мы будем иметь возможность помолиться и в Алапаевске, и в Екатеринбурге, и по возможности, кто в силе, совершить крестный ход к монастырю на Ганиной яме, посвятив эти дни воспоминаниям о тяжелейшей странице нашей отечественной истории», — сказал Кирилл, открывая заседание синода.

Возможно, на заседании так или иначе будет рассмотрен вопрос о принадлежности Романовым останков, найденных в Свердловской области в 1991 и 2007 годах.

Напомним, Кирилл прибыл на Урал 13 июля в связи со 100-летием со дня расстрела бывшего российского императора Николая Романова, членов его семьи и слуг. 15 июля патриарх посетит Алапаевск.