Хельсинки, 14 июля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В Хельсинки, где активно готовятся к российско-американскому саммиту на высшем уровне, ресторан Kaffekievari создал специальное блюдо Trumputin, посвященное предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает портал Helsingin Uutiset.

congerdesign Столовые приборы

Блюдо Trumputin состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком, который расположен рядом с трёмя американскими панкейками с мороженым и ягодами. По замыслу создателей, Trumputin включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Администрация ресторана Kaffekievari уверяет, что данное блюдо не имеет какого-либо политического подтекста, а просто было создано по случаю предстоящих переговоров Трампа с Путиным.

Также в ресторане отметили, что блюдо может остаться в меню и после переговоров глав России и США, если оно придётся по вкусу посетителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки пройдут первые полноформатные переговоры глав России и США с момента вступления Трампа в должность президента. Ранее лидеры двух стран встречались только в рамках многосторонних международных форумов.