Барнаул, 14 июля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Клуб любителей кино «Премьера» откроется в кинотеатре Барнаула, сообщает 11 июля официальный сайт Алтайского края.

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«Киноклуб приглашает любителей кинематографа разного возраста, разных взглядов и интересов», — сказал руководитель киноклуба Андрей Есаулов.

Открытие клуба назначено на 20 июля. В праздничную программу включены встречи с деятелями кино Алтайского края, выступление творческих коллективов.

В «Премьере» ожидается цикл мастер-классов по курсу «Этапы создания собственного видеофильма», где участники получат теоретические и практические знания и навыки в нелегком деле создания кино, от сценария до выхода на экран.

Напомним, что история кинематографа в Алтае включает такие известные имена, как киножессеры Иван Пырьев, Василий Шукшин, Владимир Хотиненко. Алтайский край является малой родиной для актеров Нины Усатовой, Екатерины Савиновой, Валерия Золотухина и многих других известных кинодеятелей.